Васильев обхамил супругу Карпина в Европе

Как бомжей прогнал: беглый Васильев устроил грязный скандал с россиянами в Европе
Александр Васильев: Duma.gov.ru/wikimedia.org
Шоумен вел себя непозволительно

На европейских землях разгорелась конфликтная ситуация между сбежавшим из РФ шоуменом Александром Васильевым и представителями именитого российского семейства. В неприятную ситуацию попала супруга тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина Дарья и их наследница.

Россиянка вместе с 15-летней дочкой прогуливалась по магазинчикам в Монако, когда услышала русскую речь и заметила беглую знаменитость. К несчастью, эта встреча оказалась крайне неприятной: шоумен вел себя высокомерно, объявил, что проводит экскурсию на коммерческой основе, наслаждаться которой можно лишь за деньги, а затем выгнал их из бутика, "как бомжей".

Известно, что мужчина в настоящее время обосновался на французских землях и возвращаться в родную страну не планирует. 

К слову, ранее ведущий рассказал о подарке от бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
