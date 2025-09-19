Шоумен вел себя непозволительно

На европейских землях разгорелась конфликтная ситуация между сбежавшим из РФ шоуменом Александром Васильевым и представителями именитого российского семейства. В неприятную ситуацию попала супруга тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина Дарья и их наследница.

Россиянка вместе с 15-летней дочкой прогуливалась по магазинчикам в Монако, когда услышала русскую речь и заметила беглую знаменитость. К несчастью, эта встреча оказалась крайне неприятной: шоумен вел себя высокомерно, объявил, что проводит экскурсию на коммерческой основе, наслаждаться которой можно лишь за деньги, а затем выгнал их из бутика, "как бомжей".

Известно, что мужчина в настоящее время обосновался на французских землях и возвращаться в родную страну не планирует.

