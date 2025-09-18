Агутин оправдался за то, что отчитал юного журналиста

"Выглядит страшно": Агутин оправдался после скандала с ребенком
Леонид Агутин с женой. Фото: соцсети
Артист позволил себе лишнее

Популярный российский исполнитель Леонид Агутин объяснил ситуацию, связанную с его резким замечанием в адрес юного журналиста. По словам артиста, из произошедшего сделали хайповую историю, вырвав из контекста лишь момент, когда он был сильно раздражен.

Любимец публики уточнил, что в тот день его отец проводил форум, где возникли проблемы со звуком, а затем его пригласили к журналистам. Среди них оказался 12-летний мальчик, которого певец назвал "начинающим практикующим журналистом".

Артист отметил, что сначала спокойно отвечал на вопросы. Однако ребенок несколько раз подносил микрофон слишком близко ко звездному рту, и артист с нарастающим раздражением просил держать его ниже. Когда ситуация повторилась в четвертый раз, Агутин резко отчитал ребенка, а затем подробно объяснил, как лучше вести интервью.

По словам исполнителя, рядом находился человек, решивший представить эпизод в негативном свете. Он вырезал лишь фрагмент раздраженной реакции и момент, когда мальчугана увели.

Агутин подчеркнул, что запись получилась эмоциональной и даже может показаться пугающей. При этом он добавил, что собирается снова встретиться с юным журналистом.

"Выглядит это, конечно, страшно", – пожаловался на попавший в Сеть отрезок интервью артист.

Кстати, недавно он закатил скандал журналистке из-за вопроса о Варум.

