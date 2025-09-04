Варум отказалась отмечать юбилей отношений с Агутиным

В информационном пространстве давно бродят слухи о разладе в звездном семействе

Анжелика Варум решила не устраивать торжеств по случаю годовщины отношений с Леонидом Агутиным. Об этом сообщили СМИ, напомнив, что пара считается одной из самых крепких и красивых в российском шоу-бизнесе.

В последние годы артисты редко появляются вместе на светских мероприятиях. Чаще перед журналистами можно увидеть Агутина, тогда как певица предпочитает оставаться в стороне, что только подогревает разговоры о разладе в их семье.

Несмотря на слухи, на прошедшем в Казани фестивале "Новая волна" супруги вместе вышли на сцену и исполнили несколько песен, наглядно показав, что их союз по-прежнему крепок. Однако за кулисами разговор снова коснулся их семейной жизни.

Журналисты поздравили знаменитость с 25-летием совместной жизни. Но певица уточнила, что их история гораздо длиннее, напомнив, что они вместе уже почти три десятилетия.

При этом артистка неожиданно объявила, что праздновать юбилей они не собираются, хотя в последнее время многие звездные пары устраивают пышные торжества. Некоторые даже повторяют свадебные обеты, как это сделали их друзья Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

Варум призналась, что ей с Агутиным не хочется устраивать шумное застолье. Звезда подчеркнула, что за годы совместной жизни праздников и так было достаточно.

Певица заметила, что куда больше они с мужем мечтают просто уединиться. Такой отдых только вдвоем для них сейчас кажется куда важнее, чем очередное торжество.

При этом супруги не устают подчеркивать, что все слухи о разладе беспочвенны. Они продолжают работать вместе и жить вместе.