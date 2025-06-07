Подольская и Пресняков вновь сыграли свадьбу

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Популярные российские исполнители Владимир Пресняков и Наталья Подольская снова обменялись клятвами, сыграв новую свадьбу. Звезды отметили сразу два события: два десятилетия с момента начала романа и 15 лет семейной жизни. Они поделились своим счастьем в социальных сетях, опубликовав яркие кадры.
Важное для влюбленных событие собрало самых родных и близких. На "новой свадьбе" присутствовали друзья и родственники пары, среди которых были звезды шоу-бизнеса.
Для этого особенного дня Наталья выбрала невероятно красивое платье из кружева с длинным шлейфом и короткой фатой, подчеркивающее изысканность образа. В коротком и трогательном комментарии к фотографиям Наталья отметила: "20 лет вместе".
Напомним, у счастливой пары двое сыновей – Артемий и Иван. Артисты сумели пронести свою любовь сквозь десятилетия и продолжают наслаждаться обществом друг друга.
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