Подольская и Пресняков вновь сыграли свадьбу

Влюбленные очень счастливы в семейной жизни

Популярные российские исполнители Владимир Пресняков и Наталья Подольская снова обменялись клятвами, сыграв новую свадьбу. Звезды отметили сразу два события: два десятилетия с момента начала романа и 15 лет семейной жизни. Они поделились своим счастьем в социальных сетях, опубликовав яркие кадры.

Важное для влюбленных событие собрало самых родных и близких. На "новой свадьбе" присутствовали друзья и родственники пары, среди которых были звезды шоу-бизнеса.

Для этого особенного дня Наталья выбрала невероятно красивое платье из кружева с длинным шлейфом и короткой фатой, подчеркивающее изысканность образа. В коротком и трогательном комментарии к фотографиям Наталья отметила: "20 лет вместе".

Напомним, у счастливой пары двое сыновей – Артемий и Иван. Артисты сумели пронести свою любовь сквозь десятилетия и продолжают наслаждаться обществом друг друга.