Подольская и Пресняков вновь сыграли свадьбу

Подольская и Пресняков вновь сыграли свадьбу
Наталья Подольская. Фото: соцсети
Влюбленные очень счастливы в семейной жизни

Популярные российские исполнители Владимир Пресняков и Наталья Подольская снова обменялись клятвами, сыграв новую свадьбу. Звезды отметили сразу два события: два десятилетия с момента начала романа и 15 лет семейной жизни. Они поделились своим счастьем в социальных сетях, опубликовав яркие кадры.

Важное для влюбленных событие собрало самых родных и близких. На "новой свадьбе" присутствовали друзья и родственники пары, среди которых были звезды шоу-бизнеса.

Для этого особенного дня Наталья выбрала невероятно красивое платье из кружева с длинным шлейфом и короткой фатой, подчеркивающее изысканность образа. В коротком и трогательном комментарии к фотографиям Наталья отметила: "20 лет вместе".

Напомним, у счастливой пары двое сыновей – Артемий и Иван. Артисты сумели пронести свою любовь сквозь десятилетия и продолжают наслаждаться обществом друг друга.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Подрыв железной дороги: тепловоз сошел с рельсов под Белгородом

Глава региона поделился последними подробностями

"Псы войны": шаги США по Украине вызвали недоумение на Западе

Власти ведут странную игру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей