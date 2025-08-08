Агутин грубо ответил журналистке на вопрос о Варум

Агутин закатил скандал журналистке после вопроса о Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: соцсети
Певец вел себя крайне не вежливо

Леонид Агутин оказался в центре скандала после общения с прессой. Поводом стало его короткое интервью журналистке издания Super, которое пользователи Сети сочли хамским.

Как известно, союз артиста с Анжеликой Варум называют одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Журналистка как раз решила задать вопрос о возлюбленной звезды.

В итоге, разговор начался с вопроса о Варум. Однако Агутин неожиданно поинтересовался, откуда репортер, и, услышав, что из Super, вдруг заявил, что "мир окрасился в желтый цвет", видимо, таким образом, намекая, что не хочет общаться с "желтой" прессой.

Затем он с явным пренебрежением добавил, что у них с женой все прекрасно, а главный секрет их союза в том, что они стараются "не нервировать друг друга".

Это поведение удивило поклонников, поскольку певец известен сдержанностью и уважительным отношением к журналистам. В соцсетях теперь обсуждают, что стало причиной такого резкого тона, и предполагают, что вопрос о личной жизни мог задеть артиста.

Скандал подогрел и тот факт, что в последние годы отношения пары не раз становились предметом пересудов – от слухов о переезде Варум в США до старых историй о кризисе в их браке.

К слову, ранее стало известно, что дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала в Англию.

Источник: Super.ru
