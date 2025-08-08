Агутин грубо ответил журналистке на вопрос о Варум

Курс рубля
Леонид Агутин оказался в центре скандала после общения с прессой. Поводом стало его короткое интервью журналистке издания Super, которое пользователи Сети сочли хамским.
Как известно, союз артиста с Анжеликой Варум называют одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Журналистка как раз решила задать вопрос о возлюбленной звезды.
В итоге, разговор начался с вопроса о Варум. Однако Агутин неожиданно поинтересовался, откуда репортер, и, услышав, что из Super, вдруг заявил, что "мир окрасился в желтый цвет", видимо, таким образом, намекая, что не хочет общаться с "желтой" прессой.
Затем он с явным пренебрежением добавил, что у них с женой все прекрасно, а главный секрет их союза в том, что они стараются "не нервировать друг друга".
Это поведение удивило поклонников, поскольку певец известен сдержанностью и уважительным отношением к журналистам. В соцсетях теперь обсуждают, что стало причиной такого резкого тона, и предполагают, что вопрос о личной жизни мог задеть артиста.
Скандал подогрел и тот факт, что в последние годы отношения пары не раз становились предметом пересудов – от слухов о переезде Варум в США до старых историй о кризисе в их браке.
К слову, ранее стало известно, что дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала в Англию.
