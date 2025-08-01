Жители Абхазии пожаловались на поведение российских туристов

Местные крайне недовольны

На абхазских курортах фиксируют резкий рост числа российских туристов – в особенности после открытия аэропорта в Сухуме. Однако не все местные жители довольны наплывом отдыхающих, многих шокирует внешний вид и поведение гостей, особенно из нашей страны.

Местные владельцы гостиниц и кафе уже бьют тревогу: путешественники массово игнорируют нормы приличия и разгуливают по улицам в откровенных купальниках. Жительница Сухума по имени Аида заявила, что 70% приезжих, появляющихся в общественных местах едва одетыми, не реагируют на замечания, а некоторые откровенно хамят. По ее словам, штраф в 6000 рублей за неподобающий внешний вид почти не применяется, власти не хотят ссориться с туристами, которые приносят деньги.

Женщина признает, что люди рады оживлению в регионе и открытию воздушного сообщения, но добавляет, что гости "ведут себя как в Сочи", а из их плавательных трусов "все, простите, вываливается". По ее словам, отдельная тема – девушки, готовые пофлиртовать: они нарочно привлекают внимание, забывая, что местные мужчины горячие и вспыльчивые, и такие знакомства нередко заканчиваются скандалами.

Тем не менее, есть и примеры уважительного отношения к местным традициям. Одна девушка рассказала, что носит закрытый купальник и обязательно прикрывает тело парео, чтобы не задевать чувства окружающих.

Впрочем, другая уверена, что имеет право отдыхать как хочет, мол, Абхазия – не мусульманская страна, чтобы диктовать туристам строгие рамки. Она также сравнила ситуацию с турецкими курортами, где никто ей не делал замечаний за открытую одежду.

Местные блогеры, в свою очередь, рекомендуют туристам учитывать обстановку: женщинам советуют избегать ультракоротких шорт и прозрачных тканей, а мужчинам забыть о прогулках с голым торсом по улицам города.

К слову, ранее цены в самом дорогом городе России поразили туриста.