Российских туристов пригрозили расстрелять за приближение к пляжу в Египте

Российских туристов пригрозили расстрелять за приближение к пляжу у отеля
Фото: www.unsplash.com
Люди шокированы происходящим

Российские туристы на курорте Шарм-эш-Шейх оказались в непростой ситуации: их разместили в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, рядом с которым находится египетская военная база. Ни один из туроператоров не предупредил гостей о "пикантном" расположении гостиницы и связанных с этим ограничениях.

Сообщается, что отдыхающим строго запретили приближаться к морю и греться под солнышком на пляже – туристам заявили, что за нарушение этого правила их может ждать расстрел. По словам постояльцев, военные объяснили: тех, кто подойдет к пляжу, могут принять за нарушителей и открыть предупредительный огонь.

Фото: Telegram-канал Shot

Стоимость такого отдыха немаленькая – примерно 250 тысяч рублей за 10 дней на двоих. Вместо долгожданного расслабления туристы ежедневно сталкиваются с шумом: военные регулярно поднимаются в семь утра, а в ходе учебных стрельб по округе разносится грохот. К тому же акваторию постоянно патрулирует военный катер – за попытку пересечь установленные границы могут последовать неприятные последствия.

В итоге доступ к морю и пляжу, который расположен в 700 метрах от военной базы, полностью закрыт. Впечатления от курорта оказались далеки от ожидаемых.

К слову, ранее в прессе делились печальной историей о туристе из Италии и медведе.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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