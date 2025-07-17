Российских туристов пригрозили расстрелять за приближение к пляжу в Египте

Люди шокированы происходящим

Российские туристы на курорте Шарм-эш-Шейх оказались в непростой ситуации: их разместили в пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, рядом с которым находится египетская военная база. Ни один из туроператоров не предупредил гостей о "пикантном" расположении гостиницы и связанных с этим ограничениях.

Сообщается, что отдыхающим строго запретили приближаться к морю и греться под солнышком на пляже – туристам заявили, что за нарушение этого правила их может ждать расстрел. По словам постояльцев, военные объяснили: тех, кто подойдет к пляжу, могут принять за нарушителей и открыть предупредительный огонь.

Стоимость такого отдыха немаленькая – примерно 250 тысяч рублей за 10 дней на двоих. Вместо долгожданного расслабления туристы ежедневно сталкиваются с шумом: военные регулярно поднимаются в семь утра, а в ходе учебных стрельб по округе разносится грохот. К тому же акваторию постоянно патрулирует военный катер – за попытку пересечь установленные границы могут последовать неприятные последствия.

В итоге доступ к морю и пляжу, который расположен в 700 метрах от военной базы, полностью закрыт. Впечатления от курорта оказались далеки от ожидаемых.

К слову, ранее в прессе делились печальной историей о туристе из Италии и медведе.