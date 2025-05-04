Турист из Испании Арчи Тед рассказал о неприятной поездке в Египет

Отпуск обернулся кошмаром: турист рассказал о неприятной поездке в Египет
Фото: www.unsplash.com
Отдыхающие рассчитывали совсем на другое

Испанский блогер Арчи Тед и его девушка Анхела Мармоль с ужасом вспоминают поездку в Египет. Вместо спокойного отдыха они столкнулись с крайне неприятными ситуациями и были в постоянном напряжением. По словам парня, отпуск стал настоящим испытанием из-за навязчивого отношения к ним местных и общей атмосферы тревоги.

Уже по дороге из аэропорта за парой увязались пятнадцать мужчин. Они кричали на испанку, вели себя вызывающе и позволяли себе непристойные жесты. Девушке было не по себе, она чувствовала постоянный дискомфорт от таких взглядов и неадекватного поведения мужчин.

Самый тревожный эпизод произошел в пустыне. Пока парень ходил за водой, к его спутнице пристал незнакомый молодой человек и долго не соглашался оставить ее в покое. В тот момент гостья из Европы чувствовала себя крайне неуютно и беззащитно.

Пара также пожаловалась на попытки обмана со стороны местных – по их словам, туристов в стране нередко воспринимают как легкую добычу и стремятся выудить у них как можно больше денег.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник

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