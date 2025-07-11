В Румынии мотоциклист сделал селфи с медведем и был растерзан

Медведь сделал селфи с туристом, съел его еду и самого туриста
Фото: www.unsplash.com
Жуткая история взбудоражила общественность

В Румынии произошел трагический инцидент с байкером, который, по сообщениям прессы, попытался подружиться с диким зверем. Пишут, что перед тем, как стать жертвой нападения, отчаянный путешественник сделал несколько снимков с косолапым и пытался его угостить вкусняшками.

ЧП случилось на одном из популярных туристическом маршрутов. Останки пострадавшего спасатели обнаружили в глубоком овраге – его тело лежало на дне. Несмотря на то, что бедолага был в шлеме и защитной экипировке, от лап дикого зверя это его не уберегло. Как пояснили представители горноспасательной службы, этого оказалось недостаточно для спасения.

Стало известно, что погибший – 48-летний итальянец Омар Фаранг Зин. За день до трагедии он публиковал в соцсетях селфи с диким зверем, а в телефоне позже нашли снимки, на которых он подходит все ближе к медведю и даже предлагает ему угощение.

Фото: соцсети

По словам директора Арджешского управления лесного хозяйства Арманда Кирилойю, турист специально спустился с мотоцикла, чтобы сделать фото и покормить хищника. Этот шаг оказался роковым.

К слову, ранее женщина умерла на 8 минут рассказала, что увидела в загробном мире.

Источник: People ✓ Надежный источник
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