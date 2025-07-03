Раскрывший тайну Брижит Макрон хирург умер при странных обстоятельствах

Раскрывший тайну Брижит Макрон хирург умер при странных обстоятельствах
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Тело мужчины нашли бездыханным на асфальте

Хирург Франсуа Февр, связанный со слухами о трансгендерной идентичности первой леди Брижит Макрон, найден мертвым в Париже. Сообщается, что мужчина выпал из окна на 12 этаже при невыясненных обстоятельствах. Это произошло накануне его интервью, в котором он собирался полностью раскрыть тайну жены французского лидера.

Сестра врача утверждает, что покойный не был склонен к самоубийству, поэтому она предполагает, что в его смерти могут быть виновны третьи лица. До этого он обещал, что расскажет подробности операций Брижит, которые помогли ей стать женщиной.

В последнее время в Европе ходят слухи, что в действительности первая леди является мужчиной. Американская журналистка рассказала, что личности Брижит Макрон никогда не существовало. Тем не менее, доказательств она не привела.

Также в сентябре 2024 года две женщины предстали перед судом за распространение ложных сведений о личности первой леди Франции. Парижский уголовный суд приговорил их штрафу в размере 500 евро и обязал их выплатить в общей сложности 8000 евро в качестве компенсации ущерба Брижит Макрон и 5000 евро ее брату Жану-Мишелю Тронье.

Источник: Enquete du jour

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