Над французским лидером будут потешаться все

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о наличии доказательств, которые, по ее словам, могут изменить представление о семействе французского лидера Эмманюэля Макрона. Девушка утверждает, что супруга главы государства Брижит Макрон родилась мужчиной. Сведения, подтверждающие эту теорию, по словам журналистки, будут обнародованы уже 30 января.

В своих социальных сетях американка поделилась, что собранные материалы доказывают, что личности Брижит Макрон никогда не существовало. Она также отметила, что сталкивается с давлением со стороны адвокатов семьи главы Пятой республики. Однако, по словам журналистки, подобные попытки не приведут к успеху, поскольку, как она подчеркнула, в США работает "свобода слова", и это позволит ей опубликовать любые материалы, не опасаясь преследования.

Разоблачения американки могут стать настоящей сенсацией, которая вызовет резонанс на международной арене. Французская сторона пока никак не прокомментировала заявления журналистки, но обещание опубликовать материалы уже привлекло внимание общественности.

К слову, ранее безумный план Макрона против России вызвал ужас на Западе. Парижский лидер повел себя крайне агрессивно.