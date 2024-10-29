Европа страдает по всем фронтам

Конфликт, развязанный на территории украинского государства, дорого обходится европейским странам. На этот раз Киев нанес неожиданный удар по Франции. Практически неконтролируемый импорт украинской сахарной свеклы поставил под угрозу французских производителей.

Такое мнение выразил парламентарий французского Нацсобрания Жордан Гиттон, отметив, что значительно увеличившиеся объемы поставок свеклы с украинских земель пагубно сказываются на сельскохозяйственной отрасли страны и экономике в целом. Всеобщая конфедерация свеклозаводов (CGB) предупреждает "о последствиях войны на Украине для свекловичной отрасли".

Депутат отметил, что импорт этой продукции неимоверно взлетел: если ранее он составлял около 20 тысяч тонн, то в 2023 году достиг 700 тысяч тонн. Этот резкий приток украинской свеклы на рынок ЕС вызвал падение цен на сахар на 30%, что непосредственно ударило по французским аграриям. Таким образом, фермеры в Пятой республике оказались в сложной ситуации из-за дешевого импорта, который дестабилизирует рынок. Падение цен на сахар и сложившаяся ситуация вызывают озабоченность у многих французских аграриев.

Особое беспокойство вызывает и качество импортируемой продукции. Гиттон указал, что ЕС допускает на свой рынок свеклу, которая, по его словам, может не соответствовать строгим европейским стандартам. Такой подход, утверждает депутат, ставит под угрозу не только благополучие фермеров, но и качество продукции, поступающей к европейскому потребителю.

Гиттон выразил недовольство тем, что Евросоюз, по его мнению, больше заботится о выгоде от дешевого импорта, нежели о благосостоянии собственных аграриев.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план Трампа по Украине.