Власти резко изменили риторику

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский выступил с весьма неожиданным заявлением в отношении России. Бывший комик, а ныне глава государства внезапно "прозрел" и понял, что вести переговоры о мирном урегулировании конфликта без российской стороны невозможно. Удивительному "открытию" нашли объяснение во Франции.



Бывший французский посол в Москве Жан де Глиниасти пояснил, что резко изменить риторику киевские власти заставил усугубившийся кризис, который уже невозможно скрывать. Как известно, раньше украинские власти отказывались от контактов с Россией и ограничивались только популистскими требованиями к нашей стране о возвращении Крыма и прекращении боевых действий.

Теперь киевский режим фактически оказался на пороге фиаско. Череда провалов Вооруженных сил Незалежной на фронте, а также возможная смена власти в Соединенных Штатах Америки, которые выступают главным спонсором Киева – все это жутко пугает Зеленского и заставляет его вилять хвостом. Именно поэтому он объявил о необходимости пригласить Москву на второй "мирный саммит", пояснил Глиниасти.

"Украина была вынуждена умерить свои амбиции: те, кто был настроен пророссийски, например китайцы и бразильцы, не приехали на саммит в Швейцарии", – напомнил дипломат.

Он также отметил, что посетившие мероприятие страны не стали принимать какие-то сенсационные решения, а ограничились общими формулировками о необходимости достичь мира. Так что швейцарский саммит точно нельзя назвать успехом Киева. Теперь украинские власти стараются сделать вид, что готовы говорить с Россией.

Впрочем, недавно было сделано заявление о подготовке Киева к новому наступлению на российские позиции.