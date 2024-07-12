В НАТО заявили, что конфликт на Украине будет в тупике до конца года

Удивительное предсказание о конфликте на Украине сделали в НАТО
Фото: www.unsplash.com
Многие считают текущий год решающим

Конфликт на территории украинского государства продолжается уже несколько лет. В последние месяцы становится все более очевидным тот факт, что украинская армия не способна вести эффективное противостояние с бойцами Вооруженных сил Российской Федерации. Многие представители экспертного сообщества считают, что этот год станет решающим. Однако в НАТО придерживается другого мнения.

С удивительным прогнозом о дальнейшей судьбе украинского конфликта выступил представитель Североатлантического альянса, который предпочел остаться анонимным. Зарубежный эксперт уверен, что в текущем году никаких серьезных изменений на фронте не произойдет. В западной военной коалиции считают, что конфликт окажется в тупиковой ситуации.

"Я думаю, что Украина смогла стабилизировать фронт, но очевидно, что конфликт останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", – заявил представитель НАТО.

В то же время чиновник особо подчеркнул, что западные государства и в дальнейшем планируют предоставлять киевскому режиму финансовую и военную поддержку. Спонсоры украинских властей крайне заинтересованы в том, чтобы армия Незалежной оставалась на плаву.

К слову, ранее стало известно о переброске под Харьков толпы украинских зэков.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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