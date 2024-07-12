Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Конфликт на территории украинского государства продолжается уже несколько лет. В последние месяцы становится все более очевидным тот факт, что украинская армия не способна вести эффективное противостояние с бойцами Вооруженных сил Российской Федерации. Многие представители экспертного сообщества считают, что этот год станет решающим. Однако в НАТО придерживается другого мнения.
С удивительным прогнозом о дальнейшей судьбе украинского конфликта выступил представитель Североатлантического альянса, который предпочел остаться анонимным. Зарубежный эксперт уверен, что в текущем году никаких серьезных изменений на фронте не произойдет. В западной военной коалиции считают, что конфликт окажется в тупиковой ситуации.
"Я думаю, что Украина смогла стабилизировать фронт, но очевидно, что конфликт останется в тупиковом [положении] до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем", – заявил представитель НАТО.
В то же время чиновник особо подчеркнул, что западные государства и в дальнейшем планируют предоставлять киевскому режиму финансовую и военную поддержку. Спонсоры украинских властей крайне заинтересованы в том, чтобы армия Незалежной оставалась на плаву.
К слову, ранее стало известно о переброске под Харьков толпы украинских зэков.
Члены НАТО уже подписали договор о сотрудничестве