Противостояние снова застопорилось

Вряд ли в ближайшее время российские и украинские войска добьются каких-то продвижений по линии фронта, пишет The New York Times. И хотя до этого боевая динамика была на стороне Москвы, сейчас ситуация существенно изменилась из-за укрепления обороны украинцев.

Эксперты отмечают, что ВСУ истощены продолжительными боями и им предстоят трудные месяцы. Перспектива отвоевать потерянные территории уменьшается с каждой секундой. Сейчас украинцы, подстрекаемые западными кураторами, сосредоточены на своей обороне и нанесении ударов глубоко в тыл российских войск.

Бывший разведчик Эрик Чиарамелла утверждает, что за последние 18 месяцев стало понятно, что ни Россия, ни Украина "не обладают возможностями существенно изменить линию фронта". США придется готовится к долгосрочным инвестициям, если они хотят и дальше изматывать российскую армию, но все это крайне нестабильный сценарий, отмечает эксперт.

"Американские официальные лица в частном порядке говорят, что Украине будет практически невозможно вернуть всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее показатели на поле боя будут выше", – указано в статье.

Теперь, по мнению западных политиков, Украина может выйти победителем из противостояния, если больше сблизится с НАТО и ЕС. Россия, в свою очередь, способна серьезно сдвинуть ситуацию, если расширит программу призыва и подготовки военных.

Однако все эти прогнозы могут не сработать, если выборы в США окажут сильное влияние на внешнеполитический курс страны. Не исключено, что Трамп может потребовать от Украины пойти на серьезные территориальные уступки и отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО.