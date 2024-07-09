Генерал Делавард предрек НАТО экономические проблемы на фоне смены генсека

Французский генерал объявил "хорошую для России" новость о НАТО
Фото: www.unsplash.com
Блок продолжает вести себя крайне враждебно по отношению к нашей стране

Североатлантический альянс не раз заявлял, что Российская Федерация является одним из его стратегических противников. НАТО давно из оборонной организации превратилась в явного агрессора и ведет антироссийскую политику. С неожиданными "хорошими новостями" для нашей страны о блоке выступил отставной французский генерал Доминик Делавард.

Известный европейский военный эксперт уверен, что уже в самое ближайшее время западная коалиция столкнется с серьезными проблемами, что подорвет ее мощь и ослабит потенциал. Разумеется, это никоим образом не повлияет на общую русофобскую направленность альянса, однако его давление на Россию заметно снизится по вынужденным причинам.

НАТО придется столкнуться с экономическими проблемами, которые однозначно пошатнут сплоченность стран-участниц коалиции, снизятся военные возможности блока. Эти обстоятельства будут сопровождать смену генерального секретаря НАТО. С 1 октября на этот высокий пост заступит бывший руководитель правительства Нидерландов Марк Рютте.

"Хорошая новость состоит в том, что США и ЕС в ближайшее время войдут в период больших экономических трудностей, которые окажут серьезное влияние как на возможности, так и на сплоченность НАТО", – обратил особое внимание отставной французский генерал.

Аналитик добавил, что смена генсека не окажет влияние на "ястребиную" основу русофобской политики альянса, однако его возможности будут в существенной мере ограничены.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки указали на глупый промах НАТО, который должен сыграть на руку нашей стране.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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