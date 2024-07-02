Daily Express: Путин послал сигнал Западу атомной подводной лодкой на Кубе

На Западе расшифровали грозный сигнал Владимира Путина
Фото: АГН "Москва"
Глава России устроил военные учения под носом у американцев

Военный эксперт Иэн Баллантин утверждает, что отправка российской атомной подлодки "Казань" на Кубу – это грозный сигнал Владимира Путина Западу. Так президент хотел продемонстрировать, что в США и ЕС недооценивают военно-морскую мощь России.

Учения с подлодкой прошли в начале июня на расстоянии 145 км от побережья США. По словам специалиста, с их помощью Путин не только хотел напугать Запад, но и проследить за американцами, которые отправили в акваторию лодку USS Helena, чтобы наблюдать за каждым шагом русских.

"Это был вопиющий сигнал России, демонстрирующей себя сверхдержавой, поскольку такие подводные лодки, как "Казань", традиционно остаются невидимыми на время развертывания", – пишет Баллантин.

Вашингтон, говорит эксперт, не смог ответить Москве на достаточном уровне. Однако это не значит, что американцы не предпримут попытку стукнуть Россию по носу где-то в другом месте, поскольку они тоже обладают высоким самодовольством.

"Путин по-прежнему намерен использовать свой военно-морской флот как мощный глобальный политический и военный инструмент", – указал аналитик.

Ранее сообщалось, что подлодка "Казань" смогла пройти мимо американских кораблей незамеченной во время учений в Карибском заливе.

Источник: Daily Express
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