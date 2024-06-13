Россия демонстрирует, на что способна

Появление мощной российской подводной лодки у берегов Кубы наделало много шума. Разумеется, размещение нашей атомной субмарины неподалеку от территории Соединенных Штатов Америки вызвало переполох на Западе. Там серьезно обеспокоены таким развитием событий. Более того, одна необычная деталь подлодки "Казань" привела в панику американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу.



Такими выводами поделились обозреватели авторитетного западного издания Business Insider. Аналитики указали, что наибольшую обеспокоенность у западных стран вызывают уникальные характеристики российской субмарины. Дело в том, что современная подводная лодка обладает высочайшей огневой мощью, а также может похвастаться технологией малой заметности.

Все это делает подводный крейсер очень мощным оружием, которое практически нельзя заметить. США справедливо рассудили, что появление "Казани" в порту Гаваны может представлять серьезную опасность для Америки. Тот факт, что подлодку практически невозможно засечь, а на ее борту располагается передовое тяжелое вооружение армии России, включая новые гиперзвуковые "Цирконы", вызывает неподдельную панику в рядах НАТО.

"Американские политики и официальные лица НАТО уже давно выражают беспокойство по поводу мощностей "Казани", – особо отмечается в статье.

К слову, ранее стало известно о неожиданном решении Берлина отвести экономический удар от России.