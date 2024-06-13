Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против РФ - СМИ

Передышка может быть лишь временной

Россия уже привыкла жить под беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных государств. Экономика нашей страны хорошо адаптировалась к происходящему, поэтому наиболее агрессивно настроенные политики-русофобы стараются усилить экономический удар и постоянно выдумывают новые ограничения. Удивительным образом очередной санкционный удар от нашей страны отвел Берлин.



По крайней мере, к таким выводам пришли немецкие аналитики. В местной прессе пишут, что именно власти Германии затягивают процесс принятия нового пакета ограничений в отношении Российской Федерации. Отмечается, что своими действиями Германия попросту блокирует нанесение нового экономического удара по России. Такими выводами поделились обозреватели авторитетного издания DPA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

"Правительство Германии блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций Евросоюза в отношении России", – указано в статье.

Отмечается, что Берлин тянет время, озвучивает все новые и новые мысли по поводу введения ограничений и просит дать ему еще подумать. Все это сильно раздражает особо ярых русофобов, которые хотели бы побыстрее нанести удар по нашей стране.

По имеющейся информации, лейтмотивом нового санкционного пакета станет экономическая атака на российский бизнес, связанный с сжиженным природным газом, а также попытка перекрыть все каналы обхода санкций.

К слову, ранее неожиданный удар по России нанес Казахстан.