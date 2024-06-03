Казахстан запретил ввоз пшеницы из России

В стране отказались от российской продукции

Власти Казахстана запретили ввоз пшеницы из России. Решение Минсельхоза страны вступило в силу 3 июня и будет действовать до 12 октября.

Как сообщили в Уральском Россельхознадзоре, причиной стал вывод профильной комиссии о том, что российское зерно провоцирует снижение спроса местной пшеницы и падение цен.

Утверждается, что ограничение будет касаться как твердой, так и мягкой пшеницы из других стран и членов ЕАЭС. Завозить продукцию будет запрещено с помощью автотранспорта, через водные и железнодорожные пути. Исключения будут касаться только товара, который предназначен для мукомольных и птицеводческих предприятий.

Подобное решение может отразиться на российской экономике. Сейчас аграрии занимаются пересевом зерна после заморозков на Юге и Северном Кавказе, поэтому прогнозы по хорошему сбору урожая сохраняются. Также Россия намеревалась увеличить объемы экспорта пшеницы до 80 млн тонн в ближайшие годы.

Ранее стало известно, сколько Казахстан заработает на транзите нефти из РФ в Китай.