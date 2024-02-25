Новые санкции против России вызвали крупный скандал на Западе

Американские партнеры считают, что Белый дом сильно превышает полномочия

Ряд американских союзников полагают, что вторичные санкционные меры против России являются излишними и являются превышением полномочий со стороны Белого дома, пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

Авторы напоминают, что вторичные санкции необходимы Вашингтону для контроля соблюдения ранних пакетов мер, направленных против России. "Вспомогательные" рестрикции же распространяются на иностранные компании, которые предположительно взаимодействуют с российскими организациями, являющиеся подсанкционными. С конца 2023 года в Штатах действует указ Джо Байдена, в соответствии с которым иностранные организации рискуют доступом к американской финансовой системе за ведение бизнеса с российским ВПК.

Поэтому ряд союзников Штатов считают подобные меры превышающими полномочия Вашингтона, так как эти рестрикции затрагивают сторонние организации, на которые не распространяются экономические ограничения.

С начала февральских событий 2022 года Россия пережила огромное количество санкций, однако, указывает Politico, страна добилась экономического восстановления.

"Заводы гудят, продажи нефти и газа относительно высоки, а люди работают в системе, модернизированной в условиях военного времени. Владимир Путин, похоже, твердо руководит Кремлем, несмотря на надежды [Запада], что российская элита отвернется от него по мере роста экономического давления", – говорится в материале.