Парламент страны заявил, что потребность в РФ только растет

Множественные санкции и запреты на российские товары должны были подорвать экономику России. Однако пока страдают только сами страны Евросоюза. Так, на днях представители парламента Франции заявили, что страна остро зависит от самого подсанкционного государства мира.

Депутат Жан Люк Бюрго пожаловался, что во Франции может сильно пострадать сельскохозяйственный сектор. Все дело в удобрениях, поставки которых ведутся из России.

"Ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России", — говорится в сообщении, которое представитель парламента адресовал Минсельхозу Франции.

Бюрго подчеркнул, что из-за конфликта между Россией и Украиной цены на удобрения значительно выросли во всем мире, а многие предприятия, которые их производили, и вовсе закрылись. Однако в России продолжают удерживать выгодную стоимость. В первую очередь, это обусловлено дешевизной газа в нашей стране и доступностью источников, из которых добывают сырье.

В обращении отмечается, что за неполный 2023 год объем ввоза во Францию удобрений увеличился до 725 000 тонн. Еще 2021 году этот показатель был на 300 000 тонн ниже. Депутат призвал министерство рассказать о мерах, которые они планируют принять для подтверждения соответствия импорта нормам хранения.

Ранее сообщалось, что один из главных российских союзников сделал выбор в пользу Украины.