Зеленский насмерть рассорился с ближайшими союзниками из НАТО

Киев грозит исками соседям

Польша, Словакия и Венгрия приняли решение о коллективном бойкоте брюссельской координационной платформы по обсуждению экспорта украинского зерна. Об этом сообщают польские медиа, ссылаясь на источники в Еврозоне.

Ранее замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка сообщил, что власти страны подают иск в ВТО в отношении указанных стран. Киев обвиняет соседей в сознательном воспрепятствовании своего продовольственного сырья в страны Европы.

Позднее представители трех стран сообщили об отказе от участия в платформе, заявив, что поводом стало поведение Киева – украинские власти, по заявлению источника, могут использовать информацию, представленную на платформе, против ответчиков.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отказалась от продления ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ряд приграничных европейских государств, обязав при этом Киев принять меры, нацеленные на экспортный контроль. В Братиславе, Будапеште и Варшаве объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Так, венгерские власти продлили запрет 24 продуктов, включая мясо, яйца, овощи, спиртное и мед.

Ранее в ООН заявили, что из-за помощи украинской стороне Запад теряет ресурсы для оказания поддержки другим странам, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".