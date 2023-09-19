Пан президент отправился в Нью-Йорк

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский готов на все, лишь бы сохранить интерес публики к своей персоне. Бывший комик, а ныне глава целого государства использует приемы из шоу-бизнеса, чтобы оставаться на плаву. Так, руководитель Незалежной зачем-то проведал украинских вояк, которые лечатся – внимание: в госпитале в США. Такой странный поступок весьма удивил местных жителей.



Действительно, проявить заботу о собственных военных было бы значительно уместнее, посетив их в украинских больницах. Однако пиар для Зеленского – самое главное. Так что он резво отправился в американский госпиталь, где устроил шоу с ранеными украинскими военными.



Глава Незалежной прибыл в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы поучаствовать в заседании СБ ООН по Украине, отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей". Устроенный перед этим спектакль в американской больнице разозлил местных.

"Все для тебя – пиар-возможность", "Какого черта... Почему его солдаты лечатся здесь? Почему они, скажем, не в Германии, которая сильно ближе?", "Убирайся к черту, нам здесь не нужны ваши нацистские солдаты, никаких больше денег для тебя", – пишут разъяренные интернет-пользователи.

Также ранее Зеленский заявил, что украинские делегаты готовятся к двухсторонним встречам в США, передает телеканал "360".



К слову, ранее знавшая Зеленского лично актриса Эвелина Бледанс выдала его грязный секрет.

