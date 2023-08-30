The Guardian: Зеленский вывел Байдена из себя на первой встрече

Белому дому начали читать лекцию о НАТО

Первая очная встреча в Соединенных Штатах Владимира Зеленского и Джо Байдена завершилась скандалом. По мнению политического обозревателя Франклина Фора, настойчивость и даже наглость украинского лидера обескуражила и вовсе вызвала негодование Белого дома.

Дело в том, что изначально Зеленский настоятельно просил принять Украину в Североатлантический альянс, выдавая "абсурдный анализ" по текущему состоянию внутри самого НАТО. Осенью 2021 года Байден ожидал, что киевская администрация выразил благодарность Вашингтону за оказанную поддержку. Однако первый вместо этого начал выдвигать огромный список со своими требованиями – включая членство в НАТО.

Обозреватель указал, что президент США пытался "умерить пыл молодого человека", сообщив коллеге, что страны из Альянса не достигли согласия в вопросе членства Украины. Однако Зеленский, пишет Фор в The Guardian, в ответ принялся отчитывать Байдена и заниматься нравоучениями, утверждая, что Альянс – пережиток прошлого, а Париж с Берлином и вовсе обсуждают планы по выходу из НАТО.

"Такой абсурдный анализ с вопиющим противоречием вывел Байдена из себя", – говорится в материале.

А экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что Зеленскому не суждено дожить до завершения конфликта, передает телеканал "360".