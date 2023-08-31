Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского

Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Yevhen Kotenko/www.globallookpress.com
Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Если бы Соединенные Штаты планировали контрнаступление украинской армии, у Киева было бы гораздо больше шансов. У Пентагон есть опыт во вбивании клина в оборону противника – в Ираке так действовали бронетанковые соединения, указал экс-разведчик американской армии Тони Шаффер.

Таким образом аналитик подчеркнул, что участие НАТО и американского штаба в планировании операций и консультировании до сих пор проходит мимо Киева – администрация Владимира Зеленского попросту не желает слушать западных союзников, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Либо наши командиры так некомпетентны, либо ВСУ просто отказываются принимать указания и слушать кого-либо", – высказался экс-разведчик.

Еще одна проблема, считает эксперт – неспособность украинских войск к составлению целостного плана, указывает "Свободная Пресса". Все страны НАТО спешат дать свой собственный совет, передает "Общественная служба новостей".

А ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ продолжают сдавать позиции на Купянском направлении, теряя западную бронетехнику из-за умелых действий российской разведки в огромных количествах.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

The Guardian: Зеленский вывел Байдена из себя на первой встрече

Белому дому начали читать лекцию о НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей