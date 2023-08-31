Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Если бы Соединенные Штаты планировали контрнаступление украинской армии, у Киева было бы гораздо больше шансов. У Пентагон есть опыт во вбивании клина в оборону противника – в Ираке так действовали бронетанковые соединения, указал экс-разведчик американской армии Тони Шаффер.

Таким образом аналитик подчеркнул, что участие НАТО и американского штаба в планировании операций и консультировании до сих пор проходит мимо Киева – администрация Владимира Зеленского попросту не желает слушать западных союзников, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Либо наши командиры так некомпетентны, либо ВСУ просто отказываются принимать указания и слушать кого-либо", – высказался экс-разведчик.

Еще одна проблема, считает эксперт – неспособность украинских войск к составлению целостного плана, указывает "Свободная Пресса". Все страны НАТО спешат дать свой собственный совет, передает "Общественная служба новостей".

А ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ продолжают сдавать позиции на Купянском направлении, теряя западную бронетехнику из-за умелых действий российской разведки в огромных количествах.