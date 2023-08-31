Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Если бы Соединенные Штаты планировали контрнаступление украинской армии, у Киева было бы гораздо больше шансов. У Пентагон есть опыт во вбивании клина в оборону противника – в Ираке так действовали бронетанковые соединения, указал экс-разведчик американской армии Тони Шаффер.
Таким образом аналитик подчеркнул, что участие НАТО и американского штаба в планировании операций и консультировании до сих пор проходит мимо Киева – администрация Владимира Зеленского попросту не желает слушать западных союзников, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
"Либо наши командиры так некомпетентны, либо ВСУ просто отказываются принимать указания и слушать кого-либо", – высказался экс-разведчик.
Еще одна проблема, считает эксперт – неспособность украинских войск к составлению целостного плана, указывает "Свободная Пресса". Все страны НАТО спешат дать свой собственный совет, передает "Общественная служба новостей".
А ранее Скотт Риттер заявил, что ВСУ продолжают сдавать позиции на Купянском направлении, теряя западную бронетехнику из-за умелых действий российской разведки в огромных количествах.
Кремль не удалось спровоцировать
Белому дому начали читать лекцию о НАТО