Киевский режим идет ко дну

К сегодняшнему дню очевидным для всех экспертов стал факт, что Вооруженные силы украинского государства терпят поражение, и киевскому режиму не стоит рассчитывать на какие-либо успехи на фронте. Как отметил экс-агент ЦРУ Фил Джеральди, нынешний руководитель Незалежной Владимир Зеленский тоже понимает, что его песенка спета.



Опытный американский эксперт подчеркнул, что именно поэтому украинский президент сейчас сконцентрирован на том, чтобы побыстрее и потуже набить собственные карманы. Совсем скоро киевский режим обрушится, и Зеленский потеряет бесконечный источник обогащения в виде западной военной помощи.



Сейчас Зеленский готов на все и отчаянно старается заграбастать как можно больше денег от европейских стран и Соединенных Штатов Америки.

"Зеленский знает, что для него все кончено", – подчеркнул разведчик в отставке.

Джеральди особо отметил, что именно стремление к личному обогащению заставило украинского президента потребовать у вашингтонской администрации пять миллиардов долларов на проведение выборов.



К слову, ранее стало известно, кто на Украине готов ликвидировать Зеленского.

