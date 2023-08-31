Уже знает: в США запаниковали из-за отчаянного шага Зеленского

Уже знает: в США запаниковали из-за отчаянного шага Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киевский режим идет ко дну

К сегодняшнему дню очевидным для всех экспертов стал факт, что Вооруженные силы украинского государства терпят поражение, и киевскому режиму не стоит рассчитывать на какие-либо успехи на фронте. Как отметил экс-агент ЦРУ Фил Джеральди, нынешний руководитель Незалежной Владимир Зеленский тоже понимает, что его песенка спета.

Опытный американский эксперт подчеркнул, что именно поэтому украинский президент сейчас сконцентрирован на том, чтобы побыстрее и потуже набить собственные карманы. Совсем скоро киевский режим обрушится, и Зеленский потеряет бесконечный источник обогащения в виде западной военной помощи.

Сейчас Зеленский готов на все и отчаянно старается заграбастать как можно больше денег от европейских стран и Соединенных Штатов Америки.

"Зеленский знает, что для него все кончено", – подчеркнул разведчик в отставке.

Джеральди особо отметил, что именно стремление к личному обогащению заставило украинского президента потребовать у вашингтонской администрации пять миллиардов долларов на проведение выборов.

К слову, ранее стало известно, кто на Украине готов ликвидировать Зеленского.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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