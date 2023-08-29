"Его уберут": кто на Украине готов ликвидировать Зеленского

"Его уберут": кто на Украине готов ликвидировать Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Положение лидера Незалежной становится шатким

Вооруженные силы украинского государства терпят поражение за поражением. На этом фоне недовольство нынешними властями Незалежной постоянно растет. Многие специалисты сходятся во мнении, что внутри военной верхушки киевского режима нет никакого согласия: наоборот, они грызутся, как пауки в банке.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и вовсе уверен, что нынешнему руководителю украинского государства Владимиру Зеленскому недолго осталось. Многие винят именно его в том, что произошло на Украине. Страна фактически погрузилась в пучину хаоса, из которой уже вряд ли сможет выбраться.

По мнению опытного американского эксперта, на Украине существуют серьезные силы, которые вынашивают план физической ликвидации президента. Его жизнь может оборваться в результате госпереворота, который уже готовы устроить недовольные происходящим военные.

"Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта", – уверен специалист из Соединенных Штатов Америки.

К слову, ранее стало известно, какие коварные планы вынашивал Запад против нашей страны. Нам хотели устроить "вторую Украину".

Источник: YouTube-канал Redacted ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Дроны-разведчики США ринулись к российским границам

Крылатых шпионов засекли сразу

"Будто облевали с ног до головы": эксперименты Богомолова довели до тошноты Борзову

Форменное безобразие на сцене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей