Положение лидера Незалежной становится шатким

Вооруженные силы украинского государства терпят поражение за поражением. На этом фоне недовольство нынешними властями Незалежной постоянно растет. Многие специалисты сходятся во мнении, что внутри военной верхушки киевского режима нет никакого согласия: наоборот, они грызутся, как пауки в банке.



Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и вовсе уверен, что нынешнему руководителю украинского государства Владимиру Зеленскому недолго осталось. Многие винят именно его в том, что произошло на Украине. Страна фактически погрузилась в пучину хаоса, из которой уже вряд ли сможет выбраться.



По мнению опытного американского эксперта, на Украине существуют серьезные силы, которые вынашивают план физической ликвидации президента. Его жизнь может оборваться в результате госпереворота, который уже готовы устроить недовольные происходящим военные.

"Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта", – уверен специалист из Соединенных Штатов Америки.

К слову, ранее стало известно, какие коварные планы вынашивал Запад против нашей страны. Нам хотели устроить "вторую Украину".

