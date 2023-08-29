Российская ПВО впервые сбила украинский "Нептун"

Эксперт рассказал, почему цель представляет сложность для противовоздушной обороны

Противокорабельная ракета "Нептун", используемая ВСУ, представляет собой модификацию небезызвестной советской Х-35. Ракета довольно маневренна, засечь ее – не самая простая задача, указывает военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам специалиста, украинский оборонный комплекс решил создать оружие на базе уже готового варианта. У России также имеется свой "преемник "Нептуна" – это дозвуковая ракета с дальностью около 300 км, достаточно сложная в обнаружении и поражении из-за пролета по нижайшей траектории. Для противовоздушной обороны цель является сложной.

Дандыкин указывал, что российские войска уже били по украинским военным заводам с производством комплектующих для "Нептунов". Тогда же и удалось поразить большую часть изделий.

Напомним, ранее стало известно, что российская ПВО сбила украинский "Нептун", а также перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Украинская сторона также утверждает, что ВСУ смогли занять населенный пункт Работино в Запорожской области, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". От российской стороны официальных комментариев на этот счет не поступало.