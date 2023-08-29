Российская ПВО впервые сбила украинский "Нептун"

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Противокорабельная ракета "Нептун", используемая ВСУ, представляет собой модификацию небезызвестной советской Х-35. Ракета довольно маневренна, засечь ее – не самая простая задача, указывает военный эксперт Василий Дандыкин.
По словам специалиста, украинский оборонный комплекс решил создать оружие на базе уже готового варианта. У России также имеется свой "преемник "Нептуна" – это дозвуковая ракета с дальностью около 300 км, достаточно сложная в обнаружении и поражении из-за пролета по нижайшей траектории. Для противовоздушной обороны цель является сложной.
Дандыкин указывал, что российские войска уже били по украинским военным заводам с производством комплектующих для "Нептунов". Тогда же и удалось поразить большую часть изделий.
Напомним, ранее стало известно, что российская ПВО сбила украинский "Нептун", а также перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Украинская сторона также утверждает, что ВСУ смогли занять населенный пункт Работино в Запорожской области, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". От российской стороны официальных комментариев на этот счет не поступало.
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