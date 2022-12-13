На Украине выдали новую версию инцидента с крейсером "Москва"

В Киеве уверяют, что попали по кораблю "Нептуном"

Потопление российского крейсера "Москва" произошло из-за атаки со стороны ВСУ. Такой версии придерживается украинская сторона, хотя российское Минобороны не подтверждало попадание "Нептунов" по судну. Издание "Украинская правда" утверждает, что инцидент произошел случайно – и никто из украинских военных понятия не имел, долетит ли ракета до точки назначения.

По словам источников, это был не первый раз, когда ВСУ запустили "Нептуны" в сторону ЧФ. До этого они атаковали корабли в первые дни спецоперации, когда три российских десантных корабля якобы выдвинулись из портов в Крыму и двинулись в сторону украинского побережья в Николаевской области. Снаряды быстро засекли и уничтожили ВС РФ.

Операторы, которые руководили пуском, после этого забили тревогу. Они стали проверять все комплексы на неисправность, выяснив, что даже в случае успешного пуска нанести серьезный урон противнику они не смогут.

"Из Киева приехали спецы и реально прифигели. Они обнаружили, что на всех ракетах выведена из строя одна деталь, из-за которой ракеты не детонировали, как должны были бы", – заявляют осведомители.

После этого источники стали подозревать производителя в умышленной диверсии против ВСУ, поскольку на всех ракетах была одна и та же подозрительная неисправность. Позже все починили.

В день, когда произошла трагедия с крейсером "Москва", по данным издания, оператор ракетного комплекса заметил странную активность на радарах примерно в 120 км от берега. Цель была огромной, и якобы засекли ее случайно.

Из-за непогоды в тот день над морем стояли плотные облака, сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а от воды обратно к облакам. В других условиях украинские радары засечь объект на таком растоянии не могли. Украинцы считают, что командование крейсера не ожидало атак, поскольку прекрасно понимало особенности работы украинской техники.

Тем не менее, эта версия выглядит довольно сказачной. Ранее американские СМИ сообщали, что наводку ВСУ якобы дал самолет-разведчик ВВС США P-8 "Посейдон".