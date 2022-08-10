В Штатах поспешили открестится от причастности к произошедшему

Американский "Институт изучения войны" после слухов о тайных поставках ракет ATACMS украинцам на фоне взрывов в Крыму сообщил, что ВСУ не обладают подобными системами, поскольку США их не передавали. В организации выдали свою версию того, что могло стать причиной произошедшего на полуострове, пишет "Политика страны".

Ранее экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что взрывы устроили Одесские диверсанты, намекнув, что у ВСУ в распоряжении имеются ракеты, дальностью 200-300 км.

В России украинскую версию произошедшего отвергают – сообщается, на складе и авиабазе сдетонировали снаряды из-за нарушения правил пожарной безопасности, передает телеканал "360".

"Нет никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровки", – приводит слова источника в Минобороны URA.RU.

Эксперты американского института заявили, что никаких доказательств причастности украинцев к произошедшему и правда нет. Они напомнили, что официально Украина не брала на себя ответственность за взрывы, а Россия не выдвигала обвинений.

Тем не менее, они полагают, что говорить о случайности в данном случае может быть не совсем корректно. Взрывы произошли в двух отдаленных друг от друга объектах, поэтому есть вероятность как саботажа, так и удара ракетами большой дальности.

В "Институте изучения войны" считают, что украинцы могли модернизировать "Нептуны" для поражения российских объектов на большой удаленности, хотя подтверждений и этой гипотезы нет.