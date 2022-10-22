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Российские войска минувшим днем нанесли удар по одному из цехов оборонного предприятия "Коммунар", где собирали основные части для противокорабельных ракет "Нептун". Информацию подтвердили в Минбороны РФ.
Ранее в Telegram утверждалось, что удар был нанесен в 8 утра 21 октября по 12 цеху. По информации осведомителей, он был ключевым в производстве украинских ракет. На момент атаки там было около 18 "Нептунов" – все были уничтожены в ходе обстрела.
Всего ВС РФ нанесли два ракетных удара, в результате чего было полностью уничтожено западное крыло цеха. Сейчас на месте остались только стены, все внутренние помещения снесло.
Также российские военные сбили украинский МиГ-29 в районе населенного пункта Перемога Николаевской области и уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива для военной техники группировки войск "Днепр".
Правда, не на официальном уровне
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