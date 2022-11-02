Генерал вряд ли пойдет в наступление с моря

Генштаб и генерал Сергей Суровикин, судя по всему, уже подготовили собственный план по установлению контроля над Одессой. По крайней мере, на это может указывать одна из недавних речей президента Владимира Путина, который говорил, что город может ждать разная судьба: он станет яблоком раздора, либо символом разрешения конфликтов, указал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с МК.

Он допускает, что южная кампания может начаться с задействованием Черноморского флота. Сейчас он выполняет задачи в Азовском море, но при смене стратегии он с легкостью перестроится. Хотя, напомнил эксперт, на данный момент Одесский порт полностью заминирован.

"Кроме этого, ВСУ зачем-то притопили в Николаеве флагман украинского военного флота – корабль "Гетман Сагайдачный". Сейчас вообще у ВСУ наблюдается "нервическая" обстановка", – указал он.

По словам бывшего военного, у украинского флота осталось незначительное количество техники. Наибольшую опасность для российских военных представляют береговые противокорабельные ракеты комплексы Harpoon на береговой линии, где развернуты и украинские комплексы "Нептун". Поэтому, уверен он, ВС РФ решат наступать в сторону Николаева и Одессы с помощью сухопутных войск и десанта под прикрытием с воздуха.