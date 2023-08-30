Папу Римского записали в российские пропагандисты

Папу Римского записали в российские пропагандисты
Папа Римский Франциск. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киевский режим не прекращает изощряться

Представители украинских властей продолжают пребывать в уверенности, что их лживая картина мира является единственным возможным описанием событий, развернувшихся на международной арене. Киевских политиков очень раздражает, когда кто-то выражает альтернативную точку зрения. На этот раз досталось папе Римскому Франциск.

Действия понтифика взбесили советника руководителя администрации украинского лидера Михаила Подоляка. Представитель киевского режима дошел до того, что записал его Святейшество в российские пропагандисты.

Украинец считает, что глава Ватикана продвигает в информационном пространстве российское видение ситуации, что весьма раздражает власти Незалежной. Подоляк обрушился на папу Римского с резкой критикой, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Высокопоставленный украинец объявил, что считает религиозного деятеля "инструментом российской пропаганды" и сторонником сохранения "русского мира".

Бешенство Подоляка вызвали недавние слова папы Римского Франциска о том, что молодые католики должны помнить о христианском наследии "великой России". Украинец считает, что подобные заявления "разрушают современный гуманизм", а понтифик сильно ошибается.

Тем временем, положение дел в Незалежной оставляет желать лучшего. Сегодня, 30 августа, воздушную тревогу снова объявили по всей Украине, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, кто на Украине готов ликвидировать Зеленского.

Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
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