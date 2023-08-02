На это обратили внимание зарубежные эксперты

Сегодня мало кто еще готов верить лживым убеждениям представителей западных стран. На протяжении десятилетий в Европе и США рассказывали байки о демократии и человеческой жизни как высшей ценности. На самом деле, под такими красивыми фантиками всегда скрывалось стремление Запада нажиться на других странах и получить выгоду. Любопытно, что даже поддерживая киевский режим, Америка подчеркивает, что стремится сохранить человеческие жизни. Однако Украина решила нарушить главное предупреждение Соединенных Штатов по России.



Конечно, мало кто верит, что вашингтонская администрация печется о жизни мирных жителей России, включая ее новые регионы. Однако на словах на Западе продолжают утверждать, что не хотят кровопролития, а лишь защищают незалежных. Впрочем, такие увещевания западных кураторов не помешали украинским командирам нарушить публично озвученное предписание Вашингтона.



Так, в Белом доме неоднократно подчеркивали, что западное оружие не должно быть использовано для атак на территорию России. Мол, мощные снаряды могут применяться только, чтобы бить по нашим позициям в зоне проведения специальной военной операции. Однако, как известно, на практике все вышло совсем иначе.



Аналитик Стивен Брайен в статье для издания Asia Times подчеркнул, что американские беспилотники и крылатые ракеты регулярно используются киевским режимом для атаки российских объектов. Таким образом, Киев нарушил главное предупреждение Вашингтона о России. В Белом доме никто не задумывается о гибели наших граждан, однако серьезная эскалация конфликта, которая грозит развязыванием глобальной войны, многих пугает.

Ранее стало известно, что портах под Одессой прогремели взрывы.

