Сообщается о серьезных повреждениях

Серия мощных взрывов прогремела под Одессой. По имеющейся информации, огнем охвачены промышленные и портовые объекты на юге области. Такими сведениями с общественностью поделились в оперативном командовании Незалежной "Юг". Информацию подтвердили в администрации Одесской области. Об этом рассказал глава ведомства Олег Кипер.



Сообщается, что серьезные повреждения получил элеватор и другие стратегически важные объекты, отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Украинское командование заявляет, что ночная атака беспилотников была сконцентрирована именно на Одесской области. Как известно, там находятся стратегически важные объекты, которые активно используют Вооруженные силы украинского государства, передает телеканал RT.



Сейчас огнем охвачены промышленные и портовые объекты, добавляет информационный ресурс "Радио 1". Ночью 2 августа в украинской прессе появилась информация о работе систем противовоздушной обороны на территории Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.



Тем временем, на территории украинского государства готовятся к плачевному для этой страны развитию событий. Так, у Киева уже есть план на случай смерти нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского.

