Бойцы киевского режима жалуются иностранцам

Положение дел на территории украинского государства продолжает ухудшаться с каждым днем. Бойцы Вооруженных сил Незалежной в шоке от того, с чем им пришлось столкнуться. Больше всего вояки украинского противника в ужасе от очень мощно укрепленных оборонных линий.



В этой зоне фронта развернулась настоящая мясорубка. Военные Армии России отлично подготовились к заранее анонсированному контрнаступлению противника. Его появление ни для кого не стало неожиданностью, так что по бойцам ВСУ отлично отрабатывает артиллерия, также свою функцию прекрасно выполняют минные поля.



Брошенные в пекло несчастные украинцы жалуются на свою незавидную участь. В беседе с американскими журналистами вояки рассказывают, что преодолеть нашу линию обороны практически невозможно. Один из жалобщиков поведал, что вся его бригада была уничтожена артиллеристами и танками. Буквально несколько минут отделили его и нескольких удачливых товарищей от неминуемой гибели.

"Если бы мы остались на поле боя на 10 минут дольше, нас бы уже не было в живых", – с ужасом рассказал военный.

К слову, зарубежные эксперты отмечают, что недооценка российской армии стала главной причиной провала контрнаступления Незалежной, передает телеканал "360".



Тем временем, Россия продолжает оттачивать свое военное мастерство. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Минобороны заявило о начале учений "Океанский щит-2023" в Балтийском море.



Напомним, ранее стало известно, что Украина нарушила главное предупреждение США по России.

