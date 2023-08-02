"К союзникам так не относятся": Зеленский ополчился на ближайшего соратника из НАТО

"К союзникам так не относятся": Зеленский ополчился на ближайшего соратника из НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Киев ссорится с друзьями

Между Киевом и Варшавой наблюдается некая напряженность – заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявил, отвечая на вопрос о вероятности встречи с коллегами из Незалежной, что на межгосударственном уровне у соседей наблюдаются "не самые хорошие" отношения.

Однако Яблоньский указал, что встреча с украинскими коллегами, тем не менее, состоится: польская сторона доведет до Киева свое видение сложившихся отношений. В Польше заметно охладели к Незалежной из-за некоторых критических высказываний последней, однако Яблоньский не стал уточнять, из-за каких именно.

Тем не менее, заявил замглавы МИД Польши, никто и не думает скрывать информацию о возникшем напряжении. Причина же заключается в следующем: у Киева возникли "определенные эмоции", которые Варшава понимает, учитывая положение Украины, однако не намерена принимать.

"К союзникам так относиться нельзя", – высказался польский чиновник.

А военный аналитик Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Киев уже созрел для дипломатии и диалога с Москвой, пытаясь в настоящее время подгадать момент и выбить перед американцами наиболее выгодные условия для переговоров с Российской Федерацией. По словам эксперта, Запад уже готовит режим Владимира Зеленского для будущих переговоров с Москвой, итогом которых могут стать территориальные уступки со стороны Киева.


Источник: RMF FM ✓ Надежный источник
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