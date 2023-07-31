Киев призывают к территориальным уступкам

Переговоры между Киевом и Вашингтоном по поводу гарантий безопасности для Украины, вероятно, станут первым признаком для приближения к миру и переходу к дипломатии. Военный аналитик, отставной полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, говоря о первоначальных признаках, что режим Владимира Зеленского уже "созрел".

Аналитик уточнил, что президент Украины должен в преддверии ожидаемого события "выбить" наиболее выгодные условия перед американцами – цена самого договора присутствует всегда и как раз означает границы тех пресловутых "красных линий" и расстояние, на которые торгующаяся сторона готова их сдвинуть. Речь идет о территориальных уступках в отношении России.

Матвийчук уточнил, что Запад таким образом пытается зондировать почву для заключения переговоров. На текущем этапе речь пойдет о предварительных условиях. Наивно ожидать, что Москву пригласят на эти переговоры.

"Остаются территории, за которые Киев будет продолжать бороться, но уже дипломатическим путем – вероятнее всего, это будет Крым", – добавил Матвийчук.

Кремль тем временем демонстрирует явную готовность к жестким действиям в отношении Запада – после отказать РФ продлевать зерновое соглашение Черноморский флот уже блокировал пути, ранее доступные для судов при перевозке зерна из украинских портов.