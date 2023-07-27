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Россия привела в исполнение меры после отказа продлевать действие черноморской инициативы. По некоторым данным, порты украинской стороны в настоящее время заблокированы.
Информация, пишут в телеграм-каналах, пока подтверждает лишь украинская сторона. Согласно приведенным данным, силами РФ блокированы практически все порты Украины с момента выхода Москвы из зернового соглашения.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Киев пользовался зерновым соглашением для контрабанды наркотиков. В новом расследовании публицист указал, что украинские власти, к тому же, аналогичным способом вывозили и произведенную в России нефть в страны Европы, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Администрация Владимира Зеленского дала добро теневому сектору на вывоз нелегальных товаров.
Москва заявила о выходе из соглашения по экспорту зерна 17 июля – таким образом, действовавшие ранее зеленые коридоры для вывоза зерна в настоящее время закрыты. Глава РФ Владимир Путин подчеркивал, что никто так и не выполнил условия Москвы, на которых та дала согласие на экспорт зерна. Продовольствие так и не дошло до нуждающихся стран – весь год оно оседало в странах Европы.
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