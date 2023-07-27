Кремль привел в действие зерновой ультиматум

Кремль привел в действие зерновой ультиматум
Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва поступила, как и обещала

Россия привела в исполнение меры после отказа продлевать действие черноморской инициативы. По некоторым данным, порты украинской стороны в настоящее время заблокированы.

Информация, пишут в телеграм-каналах, пока подтверждает лишь украинская сторона. Согласно приведенным данным, силами РФ блокированы практически все порты Украины с момента выхода Москвы из зернового соглашения.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Киев пользовался зерновым соглашением для контрабанды наркотиков. В новом расследовании публицист указал, что украинские власти, к тому же, аналогичным способом вывозили и произведенную в России нефть в страны Европы, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Администрация Владимира Зеленского дала добро теневому сектору на вывоз нелегальных товаров.

Москва заявила о выходе из соглашения по экспорту зерна 17 июля – таким образом, действовавшие ранее зеленые коридоры для вывоза зерна в настоящее время закрыты. Глава РФ Владимир Путин подчеркивал, что никто так и не выполнил условия Москвы, на которых та дала согласие на экспорт зерна. Продовольствие так и не дошло до нуждающихся стран – весь год оно оседало в странах Европы.

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров

Россияне массово избавляются от валюты: что произошло

Ситуация в финансовом секторе остается напряженной

Зеленский сделал странные подарки Залужному и Сырскому и опозорился

Люди высмеивают главу Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей