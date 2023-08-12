Украина решила отомстить Израилю за поддержку России

Киев подозревает страну в шпионаже

Украинские власти считают, что Израиль придерживается пророссийской позиции на международной арене. Поэтому в качестве отместки за подобное они хотят исключить страну из контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Об этом сообщили источники в СНБО Украины.

"Главная причина – систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене", – указывается в заявлении.



По их словам, до сих пор Иерусалим не оказал Киеву реальной помощи в военном конфликте. Однако представители страны активно принимают участие в встречах по обороне и, по мнению украинцев, "сливают" всю информацию российским властям.

На фоне происходящего Украина планирует отменить безвизовый режим с Израилем. Также украинцы отказали стране в приеме хасидов в сентябре, которые ежегодно совершают паломничество на могилу цадика Нахмана, сославшись на ракетные обстрелы.

Несколько месяцев назад американские СМИ раскрыли сценарии возможных поставок оружия на Украину со стороны Израиля, однако до сих пор страна на такой шаг не пошла.