Украина решила отомстить Израилю за поддержку России

Украина решила отомстить Израилю за поддержку России
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеТри причины: Киев раскрыл смысл нападений на Москву
Киев подозревает страну в шпионаже

Украинские власти считают, что Израиль придерживается пророссийской позиции на международной арене. Поэтому в качестве отместки за подобное они хотят исключить страну из контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Об этом сообщили источники в СНБО Украины.

"Главная причина – систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене", – указывается в заявлении. 

По их словам, до сих пор Иерусалим не оказал Киеву реальной помощи в военном конфликте. Однако представители страны активно принимают участие в встречах по обороне и, по мнению украинцев, "сливают" всю информацию российским властям. 

На фоне происходящего Украина планирует отменить безвизовый режим с Израилем. Также украинцы отказали стране в приеме хасидов в сентябре, которые ежегодно совершают паломничество на могилу цадика Нахмана, сославшись на ракетные обстрелы.

Несколько месяцев назад американские СМИ раскрыли сценарии возможных поставок оружия на Украину со стороны Израиля, однако до сих пор страна на такой шаг не пошла.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Польша поплатилась миллиардами за попытку наказать Россию

Варшава уже желает повернуть время вспять

Центробанк заговорил о новых рисках для российской экономики

И рассказал, чем грозит самый худший

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей