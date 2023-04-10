Евреи в деле: раскрыты сценарии поставок Израилем смертоносного оружия Киеву

Евреи в деле: раскрыты сценарии поставок Израилем смертоносного оружия Киеву
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон стремится склонить всех на свою сторону

Эффект разорвавшейся бомбы произвели документы, которые появились в общем доступе после утечки из Пентагона. Многие эксперты сомневаются в их подлинности, а другие с большим интересом изучают полученные материалы. Так, среди прочего, были обнаружены документы, где американцы рассматривают варианты, при которых Израиль даст согласие отправлять украинским боевикам летальное оружие.

Один из "слитых" документов так и озаглавлен – "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине". В этом материале американские аналитики делятся своими умозаключениями.

В Соединенных Штатах Америки уверены, что Тель-Авив вступит в игру в том случае, если вашингтонская администрация усилит давление на еврейское государство. Также рассматривается сценарий, который подразумевает резкое ухудшение отношений между Россией и Израилем.

При этом отмечается, что пока Израиль придерживается позиции, согласно которой готов предоставлять киевскому режиму только разведданные и нелетальные системы для обороны. Действительно, сложно представить, чтобы евреи открыто пошли на поддержку профашистского режима.

К слову, ранее стало известно, что Вашингтон нагло шпионил за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Никому не нужна": Совбез вынес приговор Украине

Участи незалежных не позавидуешь

В России формируют спецгруппы для уничтожения танков НАТО

Разработана целая методика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей