Вашингтон стремится склонить всех на свою сторону

Эффект разорвавшейся бомбы произвели документы, которые появились в общем доступе после утечки из Пентагона. Многие эксперты сомневаются в их подлинности, а другие с большим интересом изучают полученные материалы. Так, среди прочего, были обнаружены документы, где американцы рассматривают варианты, при которых Израиль даст согласие отправлять украинским боевикам летальное оружие.



Один из "слитых" документов так и озаглавлен – "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине". В этом материале американские аналитики делятся своими умозаключениями.



В Соединенных Штатах Америки уверены, что Тель-Авив вступит в игру в том случае, если вашингтонская администрация усилит давление на еврейское государство. Также рассматривается сценарий, который подразумевает резкое ухудшение отношений между Россией и Израилем.



При этом отмечается, что пока Израиль придерживается позиции, согласно которой готов предоставлять киевскому режиму только разведданные и нелетальные системы для обороны. Действительно, сложно представить, чтобы евреи открыто пошли на поддержку профашистского режима.



К слову, ранее стало известно, что Вашингтон нагло шпионил за президентом Украины Владимиром Зеленским.

