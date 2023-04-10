Евреи в деле: раскрыты сценарии поставок Израилем смертоносного оружия Киеву

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Эффект разорвавшейся бомбы произвели документы, которые появились в общем доступе после утечки из Пентагона. Многие эксперты сомневаются в их подлинности, а другие с большим интересом изучают полученные материалы. Так, среди прочего, были обнаружены документы, где американцы рассматривают варианты, при которых Израиль даст согласие отправлять украинским боевикам летальное оружие.
Один из "слитых" документов так и озаглавлен – "Израиль: пути оказания летальной помощи Украине". В этом материале американские аналитики делятся своими умозаключениями.
В Соединенных Штатах Америки уверены, что Тель-Авив вступит в игру в том случае, если вашингтонская администрация усилит давление на еврейское государство. Также рассматривается сценарий, который подразумевает резкое ухудшение отношений между Россией и Израилем.
При этом отмечается, что пока Израиль придерживается позиции, согласно которой готов предоставлять киевскому режиму только разведданные и нелетальные системы для обороны. Действительно, сложно представить, чтобы евреи открыто пошли на поддержку профашистского режима.
К слову, ранее стало известно, что Вашингтон нагло шпионил за президентом Украины Владимиром Зеленским.
Участи незалежных не позавидуешь