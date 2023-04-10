Незалежные в ужасе от происходящего

Уже больше года до территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации киевского режима. Местные власти не желают сдавать позиции, чем затягивают конфликт. Американские журналисты выяснили у простых украинцев, в чем сегодня заключается их основной страх.



Люди пожаловались американцам, что конфликтная ситуация со временем только усугубляется и о заключении мира речь не идет. На этом фоне представители мужского пола опасаются, что вскоре мужчины – все до единого – окажутся на полях сражений.

"Если конфликт затянется еще на год, мы все будем в армии… Я на 100% уверен, что меня призовут рано или поздно", – пожаловался один из опрошенных западными журналистами.

Украинцы фактически оказались загнаны в угол. Служба безопасности Незалежной бдительно следит за тем, чтобы никто не увильнул от военной обязанности. Еще многим мужчинам придется отдать свои жизни за киевский режим.



К слову, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам устроят мясорубку в Артемовске, передает телеканал "360".

