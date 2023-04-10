Раскрыт главный страх попавших в западню украинцев

Раскрыт главный страх попавших в западню украинцев
Фото: www.unsplash.com
Незалежные в ужасе от происходящего

Уже больше года до территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации киевского режима. Местные власти не желают сдавать позиции, чем затягивают конфликт. Американские журналисты выяснили у простых украинцев, в чем сегодня заключается их основной страх.

Люди пожаловались американцам, что конфликтная ситуация со временем только усугубляется и о заключении мира речь не идет. На этом фоне представители мужского пола опасаются, что вскоре мужчины – все до единого – окажутся на полях сражений.

"Если конфликт затянется еще на год, мы все будем в армии… Я на 100% уверен, что меня призовут рано или поздно", – пожаловался один из опрошенных западными журналистами.

Украинцы фактически оказались загнаны в угол. Служба безопасности Незалежной бдительно следит за тем, чтобы никто не увильнул от военной обязанности. Еще многим мужчинам придется отдать свои жизни за киевский режим.

К слову, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам устроят мясорубку в Артемовске, передает телеканал "360".

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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