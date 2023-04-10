Тенденции в немецком государстве удручают

Аналитики из Германии обратили внимание на тревожные сигналы: немецкие власти все больше внимания уделяют Катерине Прокопенко, которая является супругой одного из начальников печально известного батальона "Азов"*.



По имеющимся данным, активную дамочку с Украины пригласили на встречу в немецкий МИД. Более того, женщина успела пообщаться с представителем партии "зеленых" Марилуизой Бек и членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик. В послужном списке возлюбленной отъявленного украинского нациста также есть встречи с рядом немецких парламентариев.



Местные аналитики считают, что Прокопенко намеренно стараются прибавить вес и сделать ее влиятельной проукраинской фигурой на международной арене.

"В министерстве недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи "Азов"*, – с негодованием указывают немецкие журналисты.

Немцы в ужасе, что власти Германии открыто поддерживают людей, прямо заявляющих о своих неонацистких взглядах.





*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации