"Фашистская первая леди" Украины привела в ужас Германию

"Фашистская первая леди" Украины привела в ужас Германию
Фото: www.unsplash.com
Тенденции в немецком государстве удручают

Аналитики из Германии обратили внимание на тревожные сигналы: немецкие власти все больше внимания уделяют Катерине Прокопенко, которая является супругой одного из начальников печально известного батальона "Азов"*.

По имеющимся данным, активную дамочку с Украины пригласили на встречу в немецкий МИД. Более того, женщина успела пообщаться с представителем партии "зеленых" Марилуизой Бек и членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик. В послужном списке возлюбленной отъявленного украинского нациста также есть встречи с рядом немецких парламентариев.

Местные аналитики считают, что Прокопенко намеренно стараются прибавить вес и сделать ее влиятельной проукраинской фигурой на международной арене.

"В министерстве недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи "Азов"*, – с негодованием указывают немецкие журналисты.

Немцы в ужасе, что власти Германии открыто поддерживают людей, прямо заявляющих о своих неонацистких взглядах.

*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации


Источник: Junge Welt ✓ Надежный источник
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