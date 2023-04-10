В США сообщили Украине плохие новости о будущем СВО

Киев оказался в затруднительном положении

Предстоящее контрнаступление ВСУ может обернуться большим провалом из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО. По прогнозам журналистов The Wall Street Journal, они закончатся уже в начале мая при текущем уровне расхода.

Сейчас большинство объектов на Украине находятся под прикрытием. Однако с каждым днем боеприпасов для С-300 и "Буков" становится все меньше и вариантов найти им замену крайне мало. Все западные страны уже передали имеющееся у них вооружение подобного типа. Единственная надежда на Афины, в арсенале которой еще есть несколько десятков ракет. Тем не менее, пока греческая сторона хранит по этому поводу молчание.

Запас "Буков" на Украине закончится 13 апреля, а снарядов для С-300 – 3 мая. Примерно в те же сроки не останется ракет для западных систем ПВО. В итоге более 40 критически важных украинских объектов окажется без прикрытия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Россия, по заявлению американских журналистов, сейчас отказалась от использования авиации в конфликте. Но если противовоздушная оборона окажется беспомощной в ближайшие месяцы, у Москвы появится крайне серьезное преимущество в конфликте.