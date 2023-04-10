Сдача Бахмута: в Киеве объяснили свое решение

Украинцы опасаются, что после этого противостоять ВС РФ будет невозможно

Бывший представитель Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что необходимость обороны Бахмута объясняется тем, что в противном случае российские войска получат невероятное преимущество на поле боя.

По его словам, в случае падения города ВС РФ не станут двигаться к Часовому Яру, а, напротив, объединятся с группой войск на Лиманском направлении, где сейчас сосредоточено больше всего техники и личного состава.

"Они хотят выровнять фронт, и взятие Бахмута освобождает огромное количество войск, которые немедленно бросят на Северск", – заявил он в беседе с представителями украинского телевидения.

Арестович считает, что если бахмутская и лиманская группировки российских войск объединяться, то будущее у ВСУ будет печальное – противостоять такому наплыву окажется "очень тяжело".

Сейчас Бахмут играет роль разъединения российских войск и ослабления их наступления на украинские территории, подытожил он.