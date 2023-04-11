Украина объявила о масштабной атаке на Черноморский флот РФ

Украина объявила о масштабной атаке на Черноморский флот РФ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев пообещал устроить Москве "хлопок"

ВСУ собираются совершить атаку на российский Черноморский флот, надеясь добиться повторения инцидента с крейсером "Москва". Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников на брифинге.

По его словам, российская сторона не обладает всеми сведениями о возможностях украинской армии, поэтому у них есть возможность устроить очередной "сюрприз" и "хлопок" в Черном море, связанные с кораблями.

"Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", – передает его слова "Политика страны".

При этом он отметил, что к произошедшему с крейсером "Москва" якобы прямое отношение имеет Украина. Но разглашать подробности он не может из-за договоренностей с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой.

"Благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть", – подытожил Резников.

Российская сторона отвергает нападение на крейсер "Москва", которое привело к гибели экипажа судна в апреле прошлого года. По сообщению Минобороны, на борту произошел несчастный случай, который и привел к затоплению. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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