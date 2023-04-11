На Украине заявили о трех сценариях контрнаступления

Подробности операции держат в тайне

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов утверждает, что опубликованные ранее секретные документы Пентагона о планах по контрнаступлению ВСУ не имеют ничего общего с реальностью. Более того, по его словам, ничего значимого для украинской стороны он там не увидел.

Данилов уверяет, что Киев продолжает готовиться к контрнаступлению и хранит все сведения в строгой тайне – подробности знает только строго ограниченный круг лиц. Получить ее в Пентагоне не могли, хотя Украина и находится в постоянном контакте с западными союзниками.

Секретарь СНБО утвреждает, что решение о начале контрнаступления будет спонтанным. И до конца никто не знает, что в первую очередь будут делать солдаты.

"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало", – заявил Данилов.

Также, комментируя сведения о смене планов по контрнаступлению после публикации секретных материалов США, секретарь СНБО отметил, что не знает, откуда у журналистов такая информация.

Ранее он говорил, что информационный ажиотаж вокруг контрнаступления не играет на пользу ВСУ. В Киеве не ждут "волшебных дат", и по сути ведут подобные бои с противником каждый день.





Сперва источники утверждали, что украинское контрнаступление может начаться в апреле. Сейчас же, судя по данным утечки, все запланировано на начало мая.