У Запада появился грандиозный план по "распилу" Украины

У Запада появился грандиозный план по "распилу" Украины
Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Страну выставляют на торгах

Варшава намеревается стать основным финансовым центром, который оказывает "помощь Украине". Соответствующее заявление сделал замглавы Минфина Польши Артур Собонь, выступая по радио.

Чиновник уточнил, что Польша считает себя вполне достойным кандидатом на роль финансового хаба для помощи соседям – страна служила для Североатлантического альянса главным транспортным узлом для переправки вооружения для ВСУ. Поэтому Варшава уверена в своем стремлении финансировать "восстановление Украины".

"Мы желаем более глубокой роли Польши в подобных проектах", – добавил Собонь.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил о Польше как об одном из ключевых поставщиков вооружения для Украины после Соединенных Штатов и Британии.

Источник: RMF24 ✓ Надежный источник
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