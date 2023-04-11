В России раскрыли главную брешь украинской ПВО

Прикрыть все объекты ВСУ не в состоянии

ВС России нанесли поражение значимому объекту противника – посту, по которому диверсионно-разведывательные группы ВСУ заходили на Брянщину. У многих назрел вопрос: почему бы имеющиеся авиабомбы не использовать для того, чтобы так же уничтожить мосты на западной части Украины, по которым идет Запад снабжает ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов указал на ключевую проблему такого маневра: долететь до цели за несколько сотен километров очень нелегко – учитывая, что тому же "Калибру" придется в таком случае преодолеть условные пять зон ПВО противника.

В "противовоздушный арсенал" ВСУ входят зенитки "Гепард", стреляющие по крылатым ракетам, NASAMS, IRIS-T и прочие подарки от западных союзников Киева. И, конечно, эта ПВО работает. У российских крылатых ракет не так много шансов пролететь через всю Украину.

Немаловажный момент: для полного уничтожения моста нужно, чтобы ракета ударила по опоре, а не по дорожному полотну, которое восстановят через пару дней. Здесь потребуется ракета с лазерным наведением – такие вполне способы уничтожить опоры.

На востоке Украины дело обстоит проще – прикрытых противовоздушной обороной объектов здесь значительно меньше. Поэтому, как правило, хватает беспилотников, используемых для подсвечивания опор или полотна моста. Поэтому здесь можно работать без особых проблем.